Июль, 26 в 14:22

В Киеве военнослужащие Нацгвардии задержали мужчину, который может быть причастен к деятельности диверсионно-разведывательной группы Российской Федерации.

Отмечается, что он осуществлял фотосъемку на фоне объектов стратегического значения, после чего пытался быстро покинуть охраняемую территорию.

— Мужчина оказался уроженцем Камчатской области, имеющим гражданство Украины и, по его словам, в столицу прибыл на несколько дней, чтобы отстроить мост в одном из населенных пунктов области, — говорится в сообщении.

При себе у задержанного были только документы и мобильный телефон, в галерее которого гвардейцы обнаружили фото объектов стратегического значения, а также номера телефонов, зарегистрированных на территории России.

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Ранее в Киеве задержали мужчину, который передавал врагу данные о ВСУ и теробороне.

По данным следствия, подозреваемый с апреля 2022 собирал данные и фотографировал места дислокации украинских военнослужащих. Через один из мессенджеров он передавал информацию гражданке РФ.