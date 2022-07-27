Окупантам варто залишити Херсон, поки є змога – Подоляк

Липень, 27 в 10:59

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після ударів ЗСУ по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні російським військовим варто залишити місто.

Він зазначив, що можна назвати Антонівський міст “засобом російської ППО, який перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш”.

– Окупантам слід вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, доки є можливість, третього попередження може не бути, — написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що пізно ввечері 26 липня у Херсонській області було чути вибухи біля Антонівського мосту. Пізніше в ОК Південь підтвердили удари по мосту в Херсоні, назвавши їх філігранними.

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Джерело: Михайло Подоляк