Окупантам варто залишити Херсон, поки є змога – Подоляк
Фото: Офіс президента
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після ударів ЗСУ по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні російським військовим варто залишити місто.
Він зазначив, що можна назвати Антонівський міст “засобом російської ППО, який перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш”.
– Окупантам слід вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, доки є можливість, третього попередження може не бути, — написав Подоляк на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, що пізно ввечері 26 липня у Херсонській області було чути вибухи біля Антонівського мосту. Пізніше в ОК Південь підтвердили удари по мосту в Херсоні, назвавши їх філігранними.
Зараз дивляться
Джерело: Михайло Подоляк