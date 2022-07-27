Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты на Херсонщине уничтожили более 200 гектаров посевов

Анастасия Гевко, редактор ленты
Оккупанты на Херсонщине уничтожили более 200 гектаров посевов
Фото: Pixabay

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что в результате вражеских обстрелов в Херсонской области уничтожено более 200 гектаров посевов.

– За минувшие сутки полиция начала 25 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ на территории Херсонской области. Среди них: коллаборационная деятельность, обстрелы населенных пунктов, угон оккупантами гражданского автотранспорта, пожары на полях в результате попадания снарядов, – говорится в сообщении.

По данным МВД, российские военные обстреляли поле озимого ячменя недалеко от Чернобаевки, в результате чего загорелось почти 200 гектаров посевов и урожай оказался уничтожен.

Кроме того, возле села Преображенка из-за артобстрела оккупантов загорелись посевы озимого ячменя.

Сейчас смотрят

Также полицейские зафиксировали, что в Херсоне, Скадовске, а также селах Мирное, Новопетровка и Кочубеевка российские военные угнали автомобили местных жителей, трактор, обокрали дома, забрали охотничьи ружья и имущество.

Читайте
Из-за войны посевы яровых культур в Украине могут сократиться почти на 40% – эксперты

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка