Июль, 27 в 17:12

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что в результате вражеских обстрелов в Херсонской области уничтожено более 200 гектаров посевов.

– За минувшие сутки полиция начала 25 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ на территории Херсонской области. Среди них: коллаборационная деятельность, обстрелы населенных пунктов, угон оккупантами гражданского автотранспорта, пожары на полях в результате попадания снарядов, – говорится в сообщении.

По данным МВД, российские военные обстреляли поле озимого ячменя недалеко от Чернобаевки, в результате чего загорелось почти 200 гектаров посевов и урожай оказался уничтожен.

Кроме того, возле села Преображенка из-за артобстрела оккупантов загорелись посевы озимого ячменя.

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Также полицейские зафиксировали, что в Херсоне, Скадовске, а также селах Мирное, Новопетровка и Кочубеевка российские военные угнали автомобили местных жителей, трактор, обокрали дома, забрали охотничьи ружья и имущество.