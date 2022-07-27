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Факти / Україна

Окупанти на Херсонщині знищили понад 200 гектарів посівів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Окупанти на Херсонщині знищили понад 200 гектарів посівів
Фото: Pixabay

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області знищено понад 200 гектарів посівів.

– Минулої доби поліція розпочала 25 кримінальних проваджень за фактами військових злочинів армії РФ на території Херсонської області. Серед них: колабораційна діяльність, обстріли населених пунктів, викрадення окупантами цивільного автотранспорту, пожежі на полях внаслідок влучення снарядів, – йдеться у повідомленні.

За даними МВС, російські військові обстріляли поле озимого ячменю неподалік Чорнобаївки, внаслідок чого спалахнуло майже 200 гектарів посівів і врожай виявився знищений.

Крім того, біля села Преображенка через артобстріл окупантів спалахнули посіви озимого ячменю.

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Також поліцейські зафіксували, що у Херсоні, Скадовську, а також селах Мирне, Новопетрівка та Кочубеївка російські військові викрали автомобілі місцевих мешканців, трактор, обікрали будинки, забрали мисливські рушниці та майно.

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