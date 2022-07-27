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Факты / Украина

Оккупанты не успевают фиксировать на радарах украинских пилотов, которые их умело бомбят

Валентина Чорна, редактор ленты
літак F 16
Фото: Depositphotos

Украинские пилоты так умело бомбят позиции оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков из-под Херсона, который удалось перехватить СБУ.

– Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали и улетели. Все, отбой, — рассказал оккупант родителям.

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Российский солдат добавил, что они продолжают активно применять фосфорные и кассетные боеприпасы, которые запрещены.

— Фосфором их хp*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Но ночью очень красиво выглядит, — сказал он.

В СБУ отметили, что они системно фиксируют нарушение оккупантами законов и обычаев войны. По этой статье ведомство уже открыло уже более 7 тыс. производств.

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Источник: СБУ
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