Оккупанты не успевают фиксировать на радарах украинских пилотов, которые их умело бомбят
Украинские пилоты так умело бомбят позиции оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков из-под Херсона, который удалось перехватить СБУ.
– Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали и улетели. Все, отбой, — рассказал оккупант родителям.
Российский солдат добавил, что они продолжают активно применять фосфорные и кассетные боеприпасы, которые запрещены.
— Фосфором их хp*начим, су*а. Фосфоры, кассеты… Вообще плевать… Там все плавится… Но ночью очень красиво выглядит, — сказал он.
В СБУ отметили, что они системно фиксируют нарушение оккупантами законов и обычаев войны. По этой статье ведомство уже открыло уже более 7 тыс. производств.