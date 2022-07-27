Окупанти не встигають фіксувати на радарах українських пілотів, які їх вправно бомблять
Українські пілоти так вправно бомблять позиції окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників з-під Херсону, яку вдалося перехопити СБУ.
– Ми сидимо, слухаємо переговори. І там кажуть, ну наші, зенітники: готовність номер 1, незабаром прилетять, протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне послання кажуть: вони вже відпрацювали і полетіли. Все, відбій, – розповів окупант батькам.
Російський солдат додав, що вони продовжують активно застосовувати фосфорні і касетні боєприпаси, які є забороненими.
– Фосфором їх хp*начим, су*а. Фосфори, касети… Взагалі начхати… Там все плавиться… Зате вночі дуже гарно виглядає, – сказав він.
В СБУ зазначили, що вони системно фіксують порушення окупантами законів і звичаїв війни. За цією статтею відомство вже відкрило уже понад 7 тис. проваджень.