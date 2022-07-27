Липень, 27 в 17:19

Українські пілоти так вправно бомблять позиції окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників з-під Херсону, яку вдалося перехопити СБУ.

– Ми сидимо, слухаємо переговори. І там кажуть, ну наші, зенітники: готовність номер 1, незабаром прилетять, протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне послання кажуть: вони вже відпрацювали і полетіли. Все, відбій, – розповів окупант батькам.

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Російський солдат додав, що вони продовжують активно застосовувати фосфорні і касетні боєприпаси, які є забороненими.

– Фосфором їх хp*начим, су*а. Фосфори, касети… Взагалі начхати… Там все плавиться… Зате вночі дуже гарно виглядає, – сказав він.

В СБУ зазначили, що вони системно фіксують порушення окупантами законів і звичаїв війни. За цією статтею відомство вже відкрило уже понад 7 тис. проваджень.