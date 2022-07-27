Передавал данные о ВСУ белорусским правоохранителям: СБУ задержала информатора на Ровенщине

Июль, 27 в 10:10

В Ровенской области СБУ разоблачила злоумышленника, который “слил” информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ, а также других военных формирований на территории Западной Украины. Врагов особенно интересовали укрепления на приграничных территориях.

По данным следствия, информатор передал данные белорусским стражам порядка во время незаконного пересечения государственной границы.

Проверяется информация о других выездах мужчины к вражеским правоохранителям и спецслужбам.

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В настоящее время информатору сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Досудебное расследование продолжается.

Источник: СБУ