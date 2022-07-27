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Факти / Україна

Передавав дані про ЗСУ білоруським правоохоронцям: СБУ затримала інформатора на Рівненщині

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
СБУ
Фото: СБУ

У Рівненській області СБУ викрила зловмисника, який “злив” інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території Західної України. Ворогів особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях.

За даними слідства, інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону.

Перевіряється інформація про інші виїзди чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком від 5 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Джерело: СБУ

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