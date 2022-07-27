Июль, 27 в 16:35

Российская армия для наступления на Украину пользуется военными картами 80-х годов прошлого столетия.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что оккупанты почему-то не пользуются современными технологиями, как планшетами или сервисом Google Maps. Однако для наступления им вполне хватает старых карт.

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– Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские “технологии” впечатляют, — заметил секретарь СНБО.

Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські «технології» вражають. pic.twitter.com/R5HoVNSGN7 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022

Ранее в СБУ сообщили, что российские командиры использовали для вторжения топографические карты Украины прошлого века – 1969 года.

Фото: Алексей Данилов