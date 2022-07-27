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Факты / Украина

О Google Maps не слышали: оккупанты наступали на Украину по картам 80-х годов

Марта Бондаренко, редактор ленты
О Google Maps не слышали: оккупанты наступали на Украину по картам 80-х годов

Российская армия для наступления на Украину пользуется военными картами 80-х годов прошлого столетия.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что оккупанты почему-то не пользуются современными технологиями, как планшетами или сервисом Google Maps. Однако для наступления им вполне хватает старых карт.

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– Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские “технологии” впечатляют, — заметил секретарь СНБО.

Ранее в СБУ сообщили, что российские командиры использовали для вторжения топографические карты Украины прошлого века – 1969 года.

Фото: Алексей Данилов

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