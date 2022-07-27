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Факти / Україна

Про Google Maps не чули: окупанти наступали на Україну за картами 80-х років

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Про Google Maps не чули: окупанти наступали на Україну за картами 80-х років

Російська армія для наступу на Україну користується військовими картами 80-х років минулого століття.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зауважив, що окупанти чомусь не користуються сучасними технологіями, як от планшетами чи сервісом Google Maps. Проте для наступу їм цілком вистачає старих карт.

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– Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські “технології” вражають, – зауважив секретар РНБО.

Раніше в СБУ розповіли, що російські командири використали для вторгнення топографічні карти України минулого століття – 1969 року.

Фото: Олексій Данілов

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