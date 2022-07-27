Липень, 27 в 16:35

Російська армія для наступу на Україну користується військовими картами 80-х років минулого століття.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зауважив, що окупанти чомусь не користуються сучасними технологіями, як от планшетами чи сервісом Google Maps. Проте для наступу їм цілком вистачає старих карт.

Зараз дивляться

– Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські “технології” вражають, – зауважив секретар РНБО.

Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські «технології» вражають. pic.twitter.com/R5HoVNSGN7 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022

Раніше в СБУ розповіли, що російські командири використали для вторгнення топографічні карти України минулого століття – 1969 року.

Фото: Олексій Данілов