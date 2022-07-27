Вводили “рублевую зону” и преследовали патриотов Украины: СБУ разоблачила еще 5 коллаборантов

Июль, 27 в 17:09

Сотрудники СБУ разоблачили еще 5 человек и собрали доказательную базу на коллаборантов, которые помогают России устанавливать и поддерживать оккупационные режимы в Луганской области.

В частности, следователи СБУ сообщили о подозрении бывшему директору Центра предоставления социальных услуг Кременского городского совета, которая в условиях военного времени перешла на сторону врага.

– Сейчас она “работает” в оккупационной администрации, имитируя существование соцзащиты населения. В частности, участвует в пропаганде, продвигая антиукраинские фейки и кремлевские нарративы, — говорится в сообщении СБУ.

Еще одна предательница добровольно заняла должность так называемого заместителя начальника “Управления труда и соцзащиты населения администрации Сватовского района ЛНР”.

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Кроме того, СБУ задокументировала, что 47-летняя жительница оккупированного Луганска возглавила “таможенный пост Милово” так называемого “государственного таможенного комитета ЛНР”.

Враг поручил женщине выполнять организационно-распорядительные функции и обеспечивать поступление “таможенных платежей” для их нужд.

Также перед законом предстанет банкир, по предложению захватчиков возглавивший отделение псевдооргана “госбанка ЛНР” в поселке Беловодск.

— В настоящее время он выполняет приказы российских кураторов о введении на временно оккупированной территории рублевой зоны и имитирует существование финансовой системы в террористической организации “ЛНР”, — сообщает СБУ.

Доказательная база собрана и по преступной деятельности так называемого “заместителя прокурора Марковского района генеральной прокуратуры ЛНР”, который добровольно занял эту должность. 34-летний мужчина служит оккупационному режиму, созданному агрессором для подавления сопротивления местных жителей и преследования украинских патриотов.

По всем этим лицам СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: СБУ