Запроваджували “рубльову зону” та переслідували патріотів України: СБУ викрила ще 5 колаборантів

Липень, 27 в 17:09

Співробітники СБУ викрили ще 5 осіб і зібрали доказову базу щодо колаборантів, які допомагають Росії встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.

Зокрема, слідчі СБУ повідомили про підозру колишній директорці Центру надання соціальних послуг Кремінської міської ради, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога.

– Наразі вона “працює” в окупаційній адміністрації, імітуючи існування соцзахисту населення. Зокрема, бере участь у пропаганді, просуваючи антиукраїнські фейки та кремлівські наративи, – йдеться у повідомленні СБУ.

Ще одна зрадниця добровільно обійняла посаду так званого заступника начальника “Управління праці та соцзахисту населення адміністрації Сватівського району ЛНР”.

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Крім того, СБУ задокументувала, що 47-річна мешканка окупованого Луганська очолила “митний пост Мілове” так званого “державного митного комітету ЛНР”.

Ворог доручив жінці виконувати організаційно-розпорядчі функції та забезпечувати надходження “митних платежів” для їхніх потреб.

Також перед законом постане банкір, який за пропозицією загарбників очолив відділення псевдооргану “держбанку ЛНР” у селищі Біловодськ.

– Наразі він виконує накази російських кураторів щодо запровадження на тимчасово окупованій території рубльової зони та імітує існування фінансової системи в терористичній організації “ЛНР”, – повідомляє СБУ.

Доказова база зібрана і щодо злочинної діяльності так званого “заступника прокурора Марківського району генеральної прокуратури ЛНР”, який добровільно обійняв цю посаду. 34-річний чоловік служить окупаційному режиму, створеному агресором для придушення спротиву місцевих мешканців і переслідування українських патріотів.

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ