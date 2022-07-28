Июль, 28 в 16:26

Соединенные Штаты Америки выделяют два новых пакета финансовой поддержки в связи с полномасштабной войной в Украине.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице посол Украины в США Оксана Маркарова. Речь идет о:

1. Дополнительной гуманитарной помощи нашему государству в размере $74 млн от USAID (Агентства США по международному развитию).

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Маркарова уточнила, что эти средства будут направлены на:

обеспечение пострадавших украинцев предметами первой необходимости, местами временного проживания и финансовыми средствами;

обеспечение необходимым медицинским обслуживанием и психологической поддержкой.

По словам Маркаровой, именно эти приоритеты обсуждались с администратором USAID Самантой Пауэр во время недавнего визита в Вашингтон первой леди Украины Елены Зеленской.

Общая сумма гуманитарной помощи, которую USAID предоставила украинцам во время войны, превысила $1 млрд.

2. Министерство финансов США подписало соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о вкладе в полмиллиарда долларов для поддержки Украины и других пострадавших государств.

Речь идет о выделении Вашингтоном $500 млн для ЕБРР, которые будут направлены на поддержку предприятий и государственных служб в Украине и других странах, пострадавших от развязанной РФ полномасштабной войны.

Как подчеркнула Маркарова, взнос США позволит обеспечить минимум $1 млрд финансирования со стороны ЕБРР для немедленной кризисной поддержки преимущественно Украины:

на обеспечение нужд энергетической безопасности;

на продовольственную безопасность (в частности, через поддержку логистики и критически важной транспортной инфраструктуры);

на поддержку фермеров и экспортеров;

на поддержку уязвимого населения Украины, внутренне перемещенных лиц.

Вклад США в $500 млн является частью пакета помощи Украине на $40 млрд, который американский лидер Джо Байден подписал в мае.

В начале июля Вашингтон решил предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти в $368 млн.

А на прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи для нашего государства на общую сумму $270 млн. Он включает в себя дополнительные ракетные системы HIMARS, беспилотники Phoenix Ghost и другое оружие.

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Источник: Оксана Маркарова, Минфин США, USAID