Липень, 28 в 16:26

Сполучені Штати Америки виділяють два нові пакети фінансової підтримки у зв’язку з повномасштабною війною в Україні.

Про це поінформувала на своїй Facebook-сторінці посол України в США Оксана Маркарова. Йдеться про:

1. Додаткову гуманітарну допомогу нашій державі в розмірі $74 млн від USAID (Агентства США з міжнародного розвитку).

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Маркарова уточнила, що ці кошти спрямують на:

забезпечення постраждалих українців предметами першої необхідності, місцями для тимчасового проживання та фінансовими коштами;

забезпечення необхідним медичним обслуговуванням та психологічною підтримкою.

За словами Маркарової, саме ці пріоритети обговорювалися з адміністраторкою USAID Самантою Павер під час нещодавнього візиту до Вашингтона першої леді України Олени Зеленської.

Загальна сума гуманітарної допомоги, яку USAID надала українцям під час війни, перевищила $1 млрд.

2. Міністерство фінансів США підписало угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про внесок у пів мільярда доларів для підтримки України та інших постраждалих держав.

Йдеться про виділення Вашингтоном $500 млн для ЄБРР, які будуть спрямовані на підтримку підприємств та державних служб в Україні та в інших країнах, які постраждали від розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Як наголосила Маркарова, внесок США дасть можливість забезпечити мінімум $1 млрд фінансування з боку ЄБРР для негайної кризової підтримки переважно України:

на забезпечення потреб енергетичної безпеки;

на продовольчу безпеку (зокрема через підтримку логістики та критично важливої транспортної інфраструктури);

на підтримку фермерів та експортерів;

на підтримку вразливого населення України, внутрішньо переміщених осіб.

Внесок США на $500 млн є частиною пакету допомоги Україні на $40 млрд, який американський лідер Джо Байден підписав у травні.

На початку липня Вашингтон вирішив надати Україні додаткову гуманітарну допомогу на суму в майже $368 млн.

А минулого тижня США оголосили про новий пакет військової допомоги для нашої держави на загальну суму $270 млн. Він включає додаткові ракетні системи HIMARS, безпілотники Phoenix Ghost та іншу зброю.

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Джерело: Оксана Маркарова, Мінфін США, USAID