Июль, 28 в 17:29

Вашингтон не будет указывать Украине, когда именно следует возвращаться к переговорам с Россией по поводу прекращения полномасштабной войны.

Об этом рассказала в одном из интервью посол США в НАТО Джулиана Смит, отвечая на вопрос, каким может быть окончание войны для Украины и для РФ и когда придет время для дипломатии.

Она подчеркнула, что решение о переговорах должны принимать президент Владимир Зеленский и украинский народ. А США поддержат позицию Киева.

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– Мы хотим оставить решение о дипломатии украинскому народу и президенту Зеленскому. Ему предстоит определить, когда и готов ли он вернуться за стол переговоров. Мы поддержим его, когда дойдет до этого момента. Очевидно, что в какой-то момент это придется решать, но мы не собираемся говорить президенту Зеленскому, когда это время наступит. Мы будем брать с него пример, и пусть его команда и украинский народ сами решают, — заявила Смит.

Она отметила, что с начала полномасштабной войны представители США почти ежедневно проводят переговоры с Киевом по поводу необходимой военной помощи. Вашингтон работает с украинскими командирами, чтобы непосредственно узнать у них о потребностях Вооруженных сил Украины.

Кроме того, существует Контактная группа по обороне Украины (формат Рамштайн), где министры обороны около 50 стран обсуждают поддержку нашего государства.

Как объяснила Джулиана Смит, цель Вашингтона – победа Украины в войне.

– Мы будем стараться действовать как можно быстрее, чтобы предоставить Украине необходимую помощь. Но будьте уверены, что это приоритет для Соединенных Штатов. И глава Пентагона Остин, наш министр обороны, продолжает возглавлять контактную группу, чтобы убедиться, что это желание не только США. Он работает со всеми нашими союзниками, чтобы оказать эту помощь Украине… Очевидно, что наша цель состоит в том, чтобы Украина победила, – заверила Смит.

Как известно, в настоящее время между Украиной и РФ не проходят переговоры по прекращению войны. Все потому, что Кремль пока пытается навязать Киеву капитуляцию и не готов к реальному переговорному процессу.

Представители Украины и РФ сейчас говорят только о разблокировании экспорта украинского зерна из портов на Черном море.

В июне народный депутат, глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия сообщил, что Украина сможет возобновить переговоры по прекращению войны в конце августа, после контрнаступлений ВСУ. Тогда Киев будет разговаривать с усиленной позиции.