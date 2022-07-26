Июль, 26 в 19:52

Между Украиной и агрессором Россией пока не происходят переговоры по прекращению полномасштабной войны. Все потому, что Москва не готова к реальному переговорному процессу, а только хочет навязать Украине капитуляцию.

Об этом рассказал в одном из интервью министр юстиции Украины Денис Малюська, который входит в состав делегации для переговоров с РФ.

Он уточнил, что дискуссии о прекращении войны не происходят, поскольку сейчас нет перспектив заключения какого-либо договора, прежде всего из-за позиции РФ.

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По словам Малюськи, переговоры возобновятся, когда Москва продемонстрирует реальную готовность договариваться.

– Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговоров. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Потому это не готовность к переговорам – это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность. Когда будет реальная готовность к реальным переговорам – безусловно, такие переговоры возобновятся, — подчеркнул Малюська.

Он уточнил, что Киев сейчас разговаривает с Москвой только по “очень узкой теме” разблокирования экспорта зерна.

Малюська также объяснил, что весь переговорный процесс вокруг войны в Украине условно можно разделить на три группы:

Переговоры по экспорту зерна из украинских портов. Они краткосрочны и касаются только одного точечного вопроса.

Переговоры с Россией о потенциальном прекращении огня и войны. Они заморожены на время и сейчас не происходят.

Большие переговоры по гарантиям безопасности для Украины

В июне нардеп, глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить переговоры по прекращению войны в конце августа, после контрнаступлений украинской армии. В таких условиях Киев вернется к переговорам с Россией с усиленной позиции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подчеркивал, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. По его словам, РФ должна сесть за стол переговоров только после поражения на поле битвы, иначе снова будет язык ультиматумов.