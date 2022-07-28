Липень, 28 в 17:29

Вашингтон не вказуватиме Україні, коли саме слід повертатися до переговорів з Росією щодо припинення повномасштабної війни.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю посол США в НАТО Джуліана Сміт, відповідаючи на запитання, яким може бути закінчення війни для України та для РФ і коли настане час для дипломатії.

Вона наголосила, що рішення про переговори повинні ухвалювати президент Володимир Зеленський та український народ. А США підтримають позицію Києва.

Зараз дивляться

– Ми хочемо залишити рішення про дипломатію українському народу та президенту Зеленському. Йому належить визначити, коли і чи готовий він повернутися за стіл переговорів. Ми підтримаємо його, коли дійде до цього моменту. Очевидно, що якоїсь миті це доведеться вирішувати, але ми не збираємося говорити президенту Зеленському, коли цей час настане. Ми братимемо з нього приклад, і нехай його команда та український народ самі вирішують, – заявила Сміт.

Вона зазначила, що від початку повномасштабної війни представники США майже щодня проводять переговори з Києвом щодо потрібної військової допомоги. Вашингтон працює з українськими командирами, щоб безпосередньо від них дізнатися про потреби Збройних сил України.

Крім того, існує Контактна група з оборони України (формат Рамштайн), де міністри оборони близько 50 країн світу обговорюють підтримку нашої держави.

Як пояснила Джуліана Сміт, мета Вашингтона – перемога України у війні.

– Ми намагатимемося діяти якнайшвидше, щоб надати Україні необхідну допомогу. Але будьте впевнені, що це є пріоритетом для Сполучених Штатів. І голова Пентагону Остін, наш міністр оборони, продовжує очолювати контактну групу, щоб переконатися, що це бажання не лише США. Він працює з усіма нашими союзниками, щоб надати цю допомогу Україні… Очевидно, що наша мета полягає у тому, щоб Україна перемогла, – запевнила Сміт.

Як відомо, наразі між Україною та РФ не відбуваються переговори щодо припинення війни. Все через те, що Кремль поки що намагається нав’язати Києву капітуляцію та не готовий до реального переговорного процесу.

Представники України та РФ зараз розмовляють лише про розблокування експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

У червні народний депутат, голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія повідомив, що Україна зможе відновити переговори щодо припинення війни наприкінці серпня, після контрнаступів ЗСУ. Тоді Київ розмовлятиме з посиленої позиції.