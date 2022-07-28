Липень, 28 в 0:39

Правий берег річки Дніпро має для Росії стратегічне значення, інакше утримання фронту з боку окупантів ослабне.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

– Якщо ми знищимо правобережне угруповання, то вогневими засобами ми перекриваємо вхід до Криму. Ми закриваємо фактично шийку пляшки з якої постійно ллється потік техніки та особового складу з РФ, – пояснив військовий експерт.

Крім того, Жданов додав, що при звільненні правого берега Дніпра ЗСУ зможе взяти під контроль залізничну гілку на Запоріжжі та взяти під вогневий контроль Мелітополь, через що Запорізький напрямок “почне дуже просідати”.

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Військовий експерт зазначив, що при постачанні в Україну ракет типу ATACMS і скороченні дистанції на правобережжі Дніпра стануть можливими удари по Керченському мосту, який з’єднує материкову Росію та окупований Крим.

– Таким чином, ми повертаємо Криму статус півострова, який буде відрізаний від Росії. Тоді проблема звільнення Криму стає набагато легшою, – зазначив Олег Жданов.

Водночас він зазначив, що за такого розподілу сил важливою метою залишиться знищення Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті.

Джерело: Фейгин Live