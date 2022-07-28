Снова – ракетный террор, но мы не сдадимся: Зеленский обратился к народу в День украинской государственности

Июль, 28 в 8:30

Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской государственности обратился к украинцам.

— Нашу большую украинскую семью объединяет семья государственных символов — государственный флаг, государственный герб и государственный гимн Украины, — заявил глава государства.

Кроме того, в описании к видео Зеленский сообщил о неспокойном утре для Украины.

— Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таковой всегда, — говорится в сообщении.

Также Зеленский немного перефразировал гимн Украины:

Сейчас смотрят

— Ми думали, що запанували у своїй сторонці. Ми кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми не забули якого ми роду – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля.

Напомним, что к утру 28 июля украинцы проснулись от массовых тревог. По предварительной информации, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет. Известно о попадании в Вышгородском районе Киевщины и Черниговской области.

Традиционно под вражеский удар попали Харьков и область и Николаев.