Снова – ракетный террор, но мы не сдадимся: Зеленский обратился к народу в День украинской государственности
Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской государственности обратился к украинцам.
— Нашу большую украинскую семью объединяет семья государственных символов — государственный флаг, государственный герб и государственный гимн Украины, — заявил глава государства.
Кроме того, в описании к видео Зеленский сообщил о неспокойном утре для Украины.
— Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таковой всегда, — говорится в сообщении.
Также Зеленский немного перефразировал гимн Украины:
— Ми думали, що запанували у своїй сторонці. Ми кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми не забули якого ми роду – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля.
Напомним, что к утру 28 июля украинцы проснулись от массовых тревог. По предварительной информации, с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет. Известно о попадании в Вышгородском районе Киевщины и Черниговской области.
Традиционно под вражеский удар попали Харьков и область и Николаев.