Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Знову – ракетний терор, але ми не здамося: Зеленський звернувся до народу у День української державності

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Знову – ракетний терор, але ми не здамося: Зеленський звернувся до народу у День української державності

Президент України Володимир Зеленський у День української державності звернувся до українців.

– Нашу велику українську сім’ю єднає родина державних символів – державний прапор, державний герб та державний  гімн України, – заявив голова держави.

Крім того, в дописі до відео Зеленський повідомив про неспокійний ранок для України.

– Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди, – йдеться у дописі.

Також Зеленський трохи перефразував гімн України:

Зараз дивляться

– Ми думали, що запанували у своїй сторонці. Ми кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми не забули якого ми роду – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля.

Нагадаємо, що на ранок 28 липня українці прокинулися від масових тривог. За попередньою інформацією, з території Білорусі було випущено понад 20 ракет. Відомо про влучання у Вишгородському районі Київщини та у Чернігівській області. Традиційно під ворожий удар потрапили Харків та область і Миколаїв.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка