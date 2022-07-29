Июль, 29 в 14:10

Первый командир полка Азов Андрей Билецкий и начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев объявили охоту на всех причастных к убийству украинских военнопленных в Еленовке.

Так, Билецкий подчеркнул, что этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Он отметил, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны.

– Я, от имени Азовских подразделений, объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы, — написал он в своем Telegram-канале.

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Со своей стороны Константин Немичев заявил: то, что россияне нанесли удар по казармам в Еленовке, где держали военнопленных, в частности бойцов из Азовстали, может означать лишь одно — низкое моральное состояние из-за невозможности продвижения и поражений на фронте.

— Очевидно, они это сделали для того, чтобы сбить информационную волну после вчерашнего ролика с пытками над украинскими военными. Последние дни мы можем наблюдать их агонию, когда они бьют по мирному населению, пытают и убивают пленных, – написал Немичев в своем Telegram-канале.

Он оставил ссылку и призвал сообщать любую информацию о причастных к этому теракту.

Напомним, россияне из артиллерии обстреляли колонию с бойцами Азова во временно оккупированной Еленовке.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты это сделали, чтобы скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые там совершались по приказам оккупационной администрации.