Липень, 29 в 14:10

Перший командир полку Азов Андрій Білецький і начальник штабу спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев оголосили полювання на усіх причетних до вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Так, Білецький наголосив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Він зауважив, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.

– Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані, – написав він у своєму Telegram-каналі.

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Зі свого боку Костянтин Немічев заявив: те, що росіяни завдали удару по казармах в Оленівці, де тримали військовополонених, зокрема бійців з Азовсталі, може означати лише одне – низький моральний стан через неможливість просування та поразку на фронті.

– Вочевидь вони це зробили, щоб збити інформаційну хвилю після вчорашнього ролика з тортурами над українськими військовими. В останні дні ми можемо спостерігати їхню агонію, коли вони б‘ють по мирному населенню, катують та вбивають полонених, – написав Немічев у своєму Telegram-каналі.

Він залишив посилання і закликав повідомляти будь-яку інформацію щодо причетних до цього теракту.

Нагадаємо, росіяни з артилерії обстріляли колонію з бійцями Азову в тимчасово окупованій Оленівці.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти це зробили, щоб приховати тортури над полоненими та розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації.