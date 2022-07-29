Харьков готовится к повторному наступлению России на город и область — Синегубов
Харьков готовится к повторному наступлению РФ на город и область, так как враг не оставил такой цели.
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
– Враг с начала массированной военной агрессии не оставил идею взятия и оккупации Харькова и Харьковской области. Мы к этому готовимся 24 часа в сутки, работаем над усилением обороноспособности наших рубежей, – сказал он.
Он отметил, что на харьковском направлении ВСУ держат свои позиции, враг несет потери.
— Ведут активные боевые действия на севере и северо-восточном направлении, на юго-восточном направлении нашей области. Враг несет потери, отступает на свои ранее занятые позиции. Но мы готовимся к любым сценариям, — отметил глава ОВА.
Напомним, что российские захватчики с утра 29 июля обстреляли центр города Харьков. Удар пришелся по дому и помещению вуза.
Источник: УНИАН