Харків готується до повторного наступу Росії на місто та область – Синєгубов

Липень, 29 в 12:29

Харків готується до повторного наступу РФ на місто та область, бо ворог не полишив такої цілі.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Ворог із початку масованої військової агресії не полишив ідею взяття та окупації Харкова і Харківської області. Ми до цього готуємось 24 години на добу, працюємо над посиленням обороноздатності наших рубежів, – сказав він.

Він зауважив, що на харківському напрямку ЗСУ тримають свої позиції, ворог несе втрати.

Зараз дивляться

– Ведуть активні бойові дії на півночі і північно-східному напрямку, на південно-східному напрямку нашої області. Ворог несе втрати, відступає на свої раніше зайняті позиції. Але ми готуємось до будь яких сценаріїв, – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, що російські загарбники зранку 29 липня обстріляли центр міста Харків. Удар прийшовся по будинку і приміщенню вищого навчального закладу.

Джерело: УНІАН