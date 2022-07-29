Харків готується до повторного наступу Росії на місто та область – Синєгубов
Харків готується до повторного наступу РФ на місто та область, бо ворог не полишив такої цілі.
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
– Ворог із початку масованої військової агресії не полишив ідею взяття та окупації Харкова і Харківської області. Ми до цього готуємось 24 години на добу, працюємо над посиленням обороноздатності наших рубежів, – сказав він.
Він зауважив, що на харківському напрямку ЗСУ тримають свої позиції, ворог несе втрати.
– Ведуть активні бойові дії на півночі і північно-східному напрямку, на південно-східному напрямку нашої області. Ворог несе втрати, відступає на свої раніше зайняті позиції. Але ми готуємось до будь яких сценаріїв, – зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, що російські загарбники зранку 29 липня обстріляли центр міста Харків. Удар прийшовся по будинку і приміщенню вищого навчального закладу.
Джерело: УНІАН