Июль, 29 в 14:24

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что Россия обстреляла Оленевку в Донецкой области с целью сорвать переговоры по пленным.

Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Подоляк подчеркнул, что это – еще одна очень циничная провокация российских оккупационных войск с начала войны.

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– Безусловно, имеет место тщательно спланированный удар по колонии, нанесенный российскими войсками. В Оленевке нет оперативных военных целей для украинской армии. Более того, наши ВС имеют все инструменты для точной идентификации объектов, которые должны быть уничтожены: склады снарядов, оперативно-тактические штаты, топливные базы, – перечислил советник.

По его словам, масштабность и скорость информационной кампании со стороны российских пропагандистов по этому вопросу указывают на то, что это была как раз спланированная и организованная акция.

– Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная и очень продуманная false flag operation, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он отметил, что главной целью “оленевского преступления” является желание скрыть растущее свидетельство о масштабах российских военных преступлений и пыток, сорвать договоренности по обменам, дискредитировать Вооруженные силы Украины и (в данном случае) конкретные модели иностранного реактивного оружия, которое наводит ужас на российских оккупантов.

Советник главы ОП напомнил, что точность ударов Вооруженных сил Украины доказана многочисленными горящими российскими составами, логистическими пунктами, командными центрами и мостами Херсона.

– Все, что уничтожает Украина, имеет автоматическое подтверждение разными фиксирующими инструментами. Российские истерические заявления на опережение, что удар был нанесен по пленным украинским защитникам, чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил. Мотив ясен. Действительные личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы, – заявил он.

В любом случае, как отмечается, эти действия россиян – преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами.

– Очевидно, что по мере надвигающихся тактических поражений Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки. Требуем немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций – Россию следует исключить из любых международных институтов, – призывает Подоляк.