РФ обстріляла Оленівку з метою зірвати переговори щодо полонених – Подоляк

Липень, 29 в 14:24

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що Росія обстріляла Оленівку на Донеччині з метою зірвати переговори щодо полонених.

Про це він повідомив у себе в Telegram.

Подоляк підкреслив, що це ще одна дуже цинічна провокація російських окупаційних військ з початку війни.

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– Безумовно, має місце ретельно спланований удар по колонії, завданий російськими військами. В Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії. Більше того, наші ЗС мають усі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які мають бути знищені: склади снарядів, оперативно-тактичні штати, паливні бази, – наголосив радник.

За його словами, масштабність та швидкість інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів з цього питання вказують на те, що це була якраз спланована та організована акція.

– Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели до барака, до якого сталося влучення, за кілька днів до злочину. Класична, цинічна і дуже продумана false flag operation, – наголосив Михайло Подоляк.

Він зазначив, що головною метою “оленівського злочину” є бажання приховати зростання свідоцтва про масштаби російських військових злочинів і тортур, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати Збройні сили України та (в даному випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів.

Радник голови ОП нагадав, що точність ударів Збройних сил України доведена численними російськими складами, що палають, логістичними пунктами, командними центрами і мостами Херсона.

– Все, що знищує Україна, має автоматичне підтвердження різними інструментами, що фіксують. Російські істеричні заяви на випередження, що удару було завдано полоненим українським захисникам, щоб створити резонанс в Україні та налаштувати населення різних країн проти наших Збройних сил. Мотив зрозумілий. Дійсні особи загиблих встановлюватиме українська розвідка та спецслужби, – заявив він.

У будь-якому разі, як зазначається, ці дії росіян – навмисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полонених громадян, яке розслідуватиме Офіс Генерального прокурора та міжнародні слідчі групи.

– Очевидно, що в міру тактичних поразок, що насуваються, Росія вдаватиметься до нових людоїдських провокацій, щоб промоутувати їх на глобальні ринки. Вимагаємо негайної та жорсткої реакції ООН та інших міжнародних організацій – Росію слід виключити з будь-яких міжнародних інституцій, – закликає Подоляк.