Украина готова к экспорту зерна, первый корабль загружается — Зеленский

Июль, 29 в 14:35

Украина готова к экспорту зерна и ждет сигналов от партнеров относительно начала транспортировки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. В морском торговом порту Черноморск он ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта.

– Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал. Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, что можно начинать, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский убежден, что разблокировка экспорта украинского зерна позволит избежать дефицита продуктов, а также голода и политического хаоса в странах, которым нужна пищевая продукция.

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Такой же документ подписали представители Турции, ООН и России. Украина не подписывала общий документ с РФ.

27 июля в Черном море возобновили работу порты Одесса, Черноморск и Южный. В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования.

Со своей стороны министр инфраструктуры Александр Кубраков 25 июля сообщил, что на этой неделе из морских портов Украины в рамках выполнения подписанного в Стамбуле соглашения планируют начать экспорт зерна.