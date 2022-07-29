Україна готова до експорту зерна, перший корабель завантажується – Зеленський

Липень, 29 в 14:35

Україна готова до експорту зерна і чекає сигналів від партнерів щодо початку транспортування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У морському торговельному порту Чорноморськ він ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту.

– Перший корабель завантажується з початку війни. Це турецьке судно. Це свідчить про те, що порт почав працювати. Наша сторона повністю готова. Всі сигнали ми передали партнерам – ООН і Туреччині, і наші військові гарантують безпекову ситуацію. Міністр інфраструктури перебуває на прямому зв’язку з турецькою стороною та ООН, чекаємо від них сигналу, що можна починати, – наголосив президент.

Володимир Зеленський переконаний, що розблокування експорту українського зерна дасть змогу уникнути дефіциту продуктів, а також голоду та політичного хаосу в країнах, яким потрібна харчова продукція.

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Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Такий самий документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. Україна не підписувала спільного документа з РФ.

27 липня у Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний. У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

Зі свого боку міністр інфраструктури Олександр Кубраков 25 липня повідомив, що цього тижня з морських портів України в рамках виконання підписаної у Стамбулі угоди планують розпочати експорт зерна.