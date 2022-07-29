Украинские защитники отразили наступление РФ в Авдеевке, Каменке и Песках — Генштаб
Украинские военные удачно отразили попытки вражеского штурма и наступления в нескольких населенных пунктах Донбасса.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 29 июля.
На Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
Также противник вел воздушную разведку БПЛА возле села Гремяч Черниговской области.
На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Уды, Дементиевка, Слатино, Базалиевка, Победа, Маяк, Замуловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочкино и другие.
Враг также нанес авиаудару силами армейской авиации неподалеку от Старого Салтова.
На Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки у Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.
В районе Щуровки наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.
На Краматорском направлении враг обстреливал в частности районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звоновки, Спорного и Выемки. Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спорного.
Недалеко от Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцево, Вершина и другие. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.
Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно — понесли потери и отошли.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и другие.
Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно подавили.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и многих других населенных пунктов.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил республики Беларусь не обнаружено.
Джерело: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ