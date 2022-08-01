Возможно ли наступление России на Кривой Рог — в Днепропетровском облсовете дали ответ

Июль, 31 в 21:50

Оккупантам не удастся прорваться в Днепропетровскую область со стороны Кривого Рога, так как все подступы к Криворожскому району надежно защищены.

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

— Сегодня в сети появилась информация о том, что россияне готовятся к наступлению со стороны Кривого Рога. Хочу успокоить жителей города и приграничных населенных пунктов: благодаря усилиям ВСУ, а также областным, районным, городским военным администрациям и органам местного самоуправления все подступы к Криворожскому району надежно защищены. Построены опорные пункты, фортификационные сооружения, вырыты десятки километров окопов. Так же, как и на всех остальных направлениях. Военные знают свое дело, — отметил он.

Он также сообщил, что сейчас область надежно укреплена, а органы местного самоуправления помогают военнослужащим.

Сейчас смотрят

— Для обороноспособности Днепропетровской области сделано все возможное. Херсонское, Харьковское, Донецкое, Запорожское направления — под контролем Вооруженных сил, — говорит Лукашук.

Также он сообщил оперативную ситуацию в Днепропетровской области, что к вечеру враг обстрелял Большую Костромку в Криворожском районе. Повреждений зданий не зафиксировано, пострадавших нет.

В других районах области день прошел без чрезвычайных ситуаций.

— Понимаю, что всем сейчас тяжело. Возможно, кому-то кажется, что эта война никогда не закончится. Впрочем враг того и хочет — чтобы украинцы сломались. Поэтому оккупанты своими обстрелами устраивают нам террор, пытаются посеять панику, “работают” на информационном фронте, — сказал Лукашук.

В то же время он призвал доверять ВСУ, сохранять спокойствие, помогать нашим защитникам и поддерживать друг друга.

К слову, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал о текущей ситуации в Запорожской области, а также об обороне региона.

Источник: Николай Лукашук