Чи можливий наступ Росії на Кривий Ріг – в Дніпропетровській облраді дали відповідь

Липень, 31 в 21:50

Окупантам не вдасться прорватися до Дніпропетровської області з боку Кривого Рогу, оскільки всі підступи до Криворізького району надійно захищені.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

– Сьогодні у мережі з’явилася інформація про те, що росіяни готуються до наступу з боку Кривого Рогу. Хочу заспокоїти мешканців міста та прикордонних населених пунктів: завдяки зусиллям ЗСУ, а також обласних, районних, міських військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування всі підступи до Криворізького району надійно захищені. Збудовано опорні пункти, фортифікаційні споруди, викопано десятки кілометрів окопів. Так само, як і на всіх інших напрямках. Військові знають свою справу, – зазначив він.

Він також повідомив, що наразі область надійно укріплена, а органи місцевого самоврядування допомагають військовослужбовцям.

Зараз дивляться

– Для обороноздатності Дніпропетровської області зроблено все можливе. Херсонський Харківський, Донецький, Запорізький напрямки – під контролем Збройних сил, – каже Лукашук.

Також він повідомив оперативну ситуацію на Дніпропетровщині, що ввечері ворог обстріляв Велику Кострому у Криворізькому районі. Ушкоджень будівель не зафіксовано, потерпілих нема.

В інших районах області день пройшов без надзвичайних ситуацій.

– Розумію, що всім зараз тяжко. Можливо, комусь здається, що ця війна ніколи не скінчиться. Втім, ворог того й хоче – щоб українці зламалися. Тому окупанти своїми обстрілами влаштовують нам терор, намагаються посіяти паніку, “працюють” на інформаційному фронті, – сказав Лукашук.

Водночас він закликав довіряти ЗСУ, зберігати спокій, допомагати нашим захисникам та підтримувати один одного.

До речі, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів про поточну ситуацію в Запорізькій області, а також про оборону регіону.

Джерело: Микола Лукашук