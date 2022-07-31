Сотни километров окопов: глава ОВА об обороне Запорожья и области

Июль, 31 в 17:31

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал о текущей ситуации в Запорожской области.

– По линии столкновения происходят обстрелы. ВСУ наносят удары по подразделениям россиян, их складам с оружием настолько далеко, насколько позволяет вооружение. Российские захватчики обстреливают, в том числе объекты гражданской инфраструктуры. Это продолжается последний месяц. Боевые столкновения периодически встречаются. Но, в общем, степень напряжения временно спала. Активные боевые действия сейчас продолжаются в Херсонской области и на Донбассе. Наша область непрерывно сражается с 24 февраля. Враг уже не может наступать, мы еще не можем. Главное, что мы хотим, а они нет, — говорит Старух.

Также он отметил, что больше всего от обстрелов страдают населенные пункты, которые находятся возле линии столкновения — Гуляйполе, Орехов, Пологи, Камышеваха, Степногорск, Каменское и еще много сел.

К тому же он сообщил, что из Крыма в сторону Донбасса и обратно постоянно двигаются колонны техники РФ, в том числе разбитой для последующего восстановления, происходит перекидывание личного состава оккупантов.

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— Поверьте мне, когда мы узнаем, что они куда-то идут, их там уже ждут, — отмечает Старух.

Также глава ОВА рассказал, возможен ли сценарий нового наступления России на Запорожье.

– Нас 5 месяцев атакуют. ВСУ умело держат оборону: отстреливаются, сбивают самолеты, подбивают танки, уничтожают личный состав врага. Мы с военным командованием в марте, понимая силы наступления, выстроили модель обороны, чтобы остановить врага на подступах к Запорожью, чтобы сюда не долетали средства поражения. Потребовалась такая линия обороны, чтобы не достреливали из пушек и реактивных систем залпового огня. Все время роются окопы, строятся опорные пункты. Это сотни километров окопов. Нам помогали в их строительстве все украинские регионы, – говорит он.

Кроме того, Старух отметил, что плановая работа над усилением обороны области не останавливается ни на один день, а Запорожскую область защищает “большое количество мотивированных и сильных бойцов”.

Источник: Укринформ