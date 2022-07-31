Липень, 31 в 18:55

Кілька днів тому Збройні сили України високоточними ударами знищили залізничний ешелон окупантів, який перевозив живу силу та техніку на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його інформацією, наші воїни завдали ударів по ворожому ешелону з американських HIMARS.

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– У ніч з п’ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS знищили залізничний ешелон з понад 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою і боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області, – повідомив Геращенко.

За його даними, близько 80 російських військових загинуло, а 200 – отримали поранення.

За даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії Російські залізниці, які транспортували військовий вантаж із Криму на Херсонщину.

– Кожен ешелон з бойовою технікою, особовим складом та боєкомплектами відстежується в режимі реального часу з космосу і вдень, і вночі, – зауважив Геращенко.

Напередодні повідомлялося, що впродовж доби українські захисники знищили кілька російських баз та складів боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін запевнив Олексія Резнікова в тому, що Сполучені Штати докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше доставити військове обладнання в Україну.