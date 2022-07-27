В Пентагоне пообещали ускорить передачу Украине оборудования и HIMARS

Июль, 27 в 8:57

Министр обороны США Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее доставить военное оборудование в Украину. Об этом Ллойд Остин написал в Twitter.

— Сегодня днем я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии, – Ллойд Остин.

В пресс-службе Пентагона сообщили, что Остин обсудил с Резниковым итоги недавней встречи формате Рамштайн и текущую помощь Украине в области безопасности, в том числе недавнее обязательство США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

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