Июль, 30 в 23:50

В течение суток украинские защитники уничтожили ряд российских баз и складов боеприпасов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Telegram каналы Вооруженных Сил Украины. Война с оккупантами.

Так, в Новой Каховке Херсонской области был уничтожен склад боевых комплектов и база оккупантов. Также в Херсонской области украинские силы уничтожили базу врага в Таврическом районе, склады БК в Бериславском районе и Чернобаевке, а также уточняются потери врага в Дарьевском районе.

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В Снегиревском районе Николаевской области враг потерял склад БК.

В то же время в Луганской области украинские защитники уничтожили два склада боекомплектов в Алчевске и Первомайске.

Таким образом, за минувшие сутки были ликвидированы шесть складов БК и три базы российских захватчиков.

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Активная демилитаризация российских складов и баз началась в конце июня и в течение всего июля, после того, как в Украину начали поставлять высокоточные РСЗО, такие как, например, британские M270 и более известные американские мобильные системы HIMARS.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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