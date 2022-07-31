ВСУ за сутки уничтожили шесть складов БК и три базы оккупантов
В течение суток украинские защитники уничтожили ряд российских баз и складов боеприпасов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Telegram каналы Вооруженных Сил Украины. Война с оккупантами.
Так, в Новой Каховке Херсонской области был уничтожен склад боевых комплектов и база оккупантов. Также в Херсонской области украинские силы уничтожили базу врага в Таврическом районе, склады БК в Бериславском районе и Чернобаевке, а также уточняются потери врага в Дарьевском районе.
В Энергодаре, что в Запорожской области, ВСУ попали в базу российских захватчиков.
В Снегиревском районе Николаевской области враг потерял склад БК.
В то же время в Луганской области украинские защитники уничтожили два склада боекомплектов в Алчевске и Первомайске.
Таким образом, за минувшие сутки были ликвидированы шесть складов БК и три базы российских захватчиков.
Активная демилитаризация российских складов и баз началась в конце июня и в течение всего июля, после того, как в Украину начали поставлять высокоточные РСЗО, такие как, например, британские M270 и более известные американские мобильные системы HIMARS.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 157-е сутки.
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