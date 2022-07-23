На оккупированной части Запорожья заблокировали Facebook, Twitter и YouTube

Июль, 23 в 19:24

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики замедлили работу поисковика Google, а также заблокировали социальные сети Facebook и Twitter и видеохостинг YouTube.

Об этом сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы, такие как РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на слова “назначенных” россиянами псевдоруководителей.

— Сервисы Facebook, Twitter и YouTube с 23 июня заблокированы на оккупированной территории Запорожской области.., а работа сервисов Google замедлена, — говорится в сообщении.

Захватчики пишут, что ресурсы якобы блокируют “достоверную информацию о возобновлении жизни региона”, а также выпустили очередной фейк, что эти социальные сети якобы “призывают к насилию”.

Сейчас смотрят

Оккупанты пригрозили, что запретят также и поисковую систему Google, если они “не возьмутся за ум”.

В то же время, коллаборанты в Херсонской области заявили, что заблокировали поисковик Google. Также отключены YouTube и Viber. Так называемый заместитель руководителя оккупационной администрации Кирилл Стремоусов назвал эти сервисы “вредоносными”.