Сотні кілометрів окопів: глава ОВА про оборону Запоріжжя та області

Липень, 31 в 17:31

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів про поточну ситуацію в Запорізькій області.

– По лінії зіткнення відбуваються обстріли. ЗСУ завдають ударів по підрозділах росіян, їхніх складах зі зброєю настільки далеко, наскільки дозволяє озброєння. Російські загарбники обстрілюють, у тому числі об’єкти цивільної інфраструктури. Це триває впродовж останнього місяця. Бойові зіткнення періодично трапляються. Але загалом, ступінь напруги тимчасово спав. Активні бойові дії зараз тривають на Херсонщині та Донбасі. Наша область безупинно воює з 24 лютого. Ворог вже не може тут наступати, ми ще не можемо. Головне, що ми хочемо, а вони – ні, – каже Старух.

Також він зазначив, що найбільше від обстрілів страждають населені пункти, які знаходяться біля лінії зіткнення – Гуляйполе, Оріхів, Пологи, Комишуваха, Степногірськ, Кам’янське, ще багато сіл.

До того ж, він повідомив, що із Криму в бік Донбасу та назад постійно рухаються колони техніки РФ, у тому числі розбитої для подальшого відновлення, перекидається особовий склад окупантів.

Зараз дивляться

– Повірте мені, коли ми дізнаємося, що вони кудись ідуть, на них там уже чекають, – зазначає Старух.

Також голова ОВА розповів, чи можливуий сценарій нового наступу Росії на Запоріжжя.

– Нас 5 місяців атакують. ЗСУ вправно тримають оборону: відстрілюються, збивають літаки, підбивають танки, знищують особовий склад ворога. Ми з військовим командуванням у березні, розуміючи сили наступу, вибудували модель оборони, щоб зупинити ворога на підступах до Запоріжжя, аби сюди не долітали засоби ураження. Потрібна була така лінія оборони, щоб не дострілювали із гармат і реактивних систем залпового вогню. Увесь час риються окопи, будуються опорні пункти. Це сотні кілометри окопів. Нам допомагали в їх будівництві всі українські регіони, – говорить він.

Крім того, Старух зазначив, що планова робота над посиленням оборони області не зупиняється ні на один день, а Запорізьку область захищає “велика кількість мотивованих та сильних бійців”.

Источник: Укринформ