Июль, 31 в 14:00

Во временно оккупированном Мелитополе в воскресенье, 31 июля, раздался мощный взрыв.

Об этом сообщили местные жители. По их словам, взрыв был слышен около часа назад в районе аэродрома Мелитополя. Там, вероятно, российские оккупанты обустроили себе базу.

После взрыва люди наблюдали в небе над аэродромом облако дыма.

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Напомним, что 30 июля украинские защитники уничтожили ряд российских баз и складов боеприпасов на временно оккупированных территориях.

Так, в Энергодаре, что в Запорожской области, ВСУ попали в базу российских захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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