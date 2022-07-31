Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Мелитополе раздался взрыв в районе аэродрома — что известно

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
В Мелитополе раздался взрыв в районе аэродрома — что известно

Во временно оккупированном Мелитополе в воскресенье, 31 июля, раздался мощный взрыв.

Об этом сообщили местные жители. По их словам, взрыв был слышен около часа назад в районе аэродрома Мелитополя. Там, вероятно, российские оккупанты обустроили себе базу.

После взрыва люди наблюдали в небе над аэродромом облако дыма.

Сейчас смотрят

Напомним, что 30 июля украинские защитники уничтожили ряд российских баз и складов боеприпасов на временно оккупированных территориях.

Так, в Энергодаре, что в Запорожской области, ВСУ попали в базу российских захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка