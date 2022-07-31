В Мелитополе раздался взрыв в районе аэродрома — что известно
Во временно оккупированном Мелитополе в воскресенье, 31 июля, раздался мощный взрыв.
Об этом сообщили местные жители. По их словам, взрыв был слышен около часа назад в районе аэродрома Мелитополя. Там, вероятно, российские оккупанты обустроили себе базу.
После взрыва люди наблюдали в небе над аэродромом облако дыма.
Напомним, что 30 июля украинские защитники уничтожили ряд российских баз и складов боеприпасов на временно оккупированных территориях.
Так, в Энергодаре, что в Запорожской области, ВСУ попали в базу российских захватчиков.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.
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