У Мелітополі пролунав вибух у районі аеродрому – що відомо
У тимчасово окупованому Мелітополі у неділю, 31 липня, пролунав потужний вибух.
Про це повідомили місцеві жителі. За їхніми словами, вибух було чути приблизно годину тому у районі аеродрому Мелітополя. Там, ймовірно, російські окупанти облаштували собі базу.
Після вибуху люди спостерігали у небі над аеродромом хмару диму.
Нагадаємо, що протягом 30 липня українські захисники знищили низки російських баз та складів боєприпасів на тимчасово окупованих територіях.
Так, в Енергодарі, що в Запорізькій області, ЗСУ влучили в базу російських загарбників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.
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