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Факты / Украина

Минус 200 оккупантов и 16 артсистем: потери РФ в Украине за сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
російські військові
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 41 030 российских военных, из которых 200 – за последние сутки. Наибольшие потери врагу нанесены на Донецком и Криворожском направлениях.

По данным Генштаба по состоянию на утро 1 августа 2022 года, РФ за день потеряла еще пять танков, семь боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 16 артиллерийских систем.

 

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Ориентировочные боевые потери России в войне против Украины на 1 августа:

  • личный состав – около 41 030 (+200);
  • танки – 1 768 (+5);
  • боевые бронированные машины – 4 011 (+7);
  • артиллерийские системы – 932 (+16);
  • РСЗО – 259;
  • средства ПВО – 117;
  • самолеты – 223;
  • вертолеты – 190;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1);
  • крылатые ракеты – 174;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2912 (+10);
  • специальная техника – 82 (+2).

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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