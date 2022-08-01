Минус 200 оккупантов и 16 артсистем: потери РФ в Украине за сутки
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С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 41 030 российских военных, из которых 200 – за последние сутки. Наибольшие потери врагу нанесены на Донецком и Криворожском направлениях.
По данным Генштаба по состоянию на утро 1 августа 2022 года, РФ за день потеряла еще пять танков, семь боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 16 артиллерийских систем.
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Ориентировочные боевые потери России в войне против Украины на 1 августа:
- личный состав – около 41 030 (+200);
- танки – 1 768 (+5);
- боевые бронированные машины – 4 011 (+7);
- артиллерийские системы – 932 (+16);
- РСЗО – 259;
- средства ПВО – 117;
- самолеты – 223;
- вертолеты – 190;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1);
- крылатые ракеты – 174;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2912 (+10);
- специальная техника – 82 (+2).
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