Август, 01 в 9:43

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 41 030 российских военных, из которых 200 – за последние сутки. Наибольшие потери врагу нанесены на Донецком и Криворожском направлениях.

По данным Генштаба по состоянию на утро 1 августа 2022 года, РФ за день потеряла еще пять танков, семь боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 16 артиллерийских систем.

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Ориентировочные боевые потери России в войне против Украины на 1 августа:

личный состав – около 41 030 (+200);

танки – 1 768 (+5);

боевые бронированные машины – 4 011 (+7);

артиллерийские системы – 932 (+16);

РСЗО – 259;

средства ПВО – 117;

самолеты – 223;

вертолеты – 190;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1);

крылатые ракеты – 174;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2912 (+10);

специальная техника – 82 (+2).

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