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Факты / Украина

Российские войска наступают в направлении Бахмута, бои продолжаются – Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В Донецкой области в направлении Яковлевки ВСУ обезвредили разведывательную группу противника и отразили штурм в направлениях Вершины и Соледара, сейчас оккупанты пытаются наступать в сторону Бахмута, здесь продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 1 августа.

На Авдеевском направлении российские захватчики вели штурмовые действия в направлении Песков, но украинские войска заставили их отступить.

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Продолжается перегруппировка вражеских войск на Запорожском направлении, а на Криворожском – усиление группировки войск РФ.

Вооруженные силы Беларуси дополнительно разворачивают комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных с нашим государством районах.

А на Северском направлении РФ продолжает удерживать отдельные подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.

По данным Генштаба, противник активно привлекает авиацию для контроля северо-западной части акватории Черного моря.

Кроме того, сохраняется угроза ударов по территории Украины с Черного моря, где страна-агрессор сосредоточила шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 159-й день.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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