Серпень, 01 в 9:00

У Донецькій області в напрямку Яковлівки ЗСУ знешкодили розвідувальну групу противника та відбили штурм у напрямках Вершини та Соледара, наразі окупанти намагаються наступати у бік Бахмута, тут тривають бойові дії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 1 серпня.

На Авдіївському напрямку російські загарбники вели штурмові дії у напрямку Пісків, але українські війська змусили їх відступити.

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Триває перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку, а на Криворізькому – посилення угруповання військ РФ.

Збройні сили Білорусі додатково розгортають комплекси радіоелектронної боротьби у прикордонних з нашою державою районах.

А на Сіверському напрямку РФ продовжує утримувати окремі підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

За даними Генштабу, противник активно залучає авіацію для контролю північно-західної частини акваторії Чорного моря.

Окрім того, зберігається загроза ударів по території України з Чорного моря, де країна-агресор утримує шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 159-й день.

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