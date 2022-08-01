Російські війська наступають у напрямку Бахмута, бої тривають – Генштаб
У Донецькій області в напрямку Яковлівки ЗСУ знешкодили розвідувальну групу противника та відбили штурм у напрямках Вершини та Соледара, наразі окупанти намагаються наступати у бік Бахмута, тут тривають бойові дії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на ранок 1 серпня.
На Авдіївському напрямку російські загарбники вели штурмові дії у напрямку Пісків, але українські війська змусили їх відступити.
Триває перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку, а на Криворізькому – посилення угруповання військ РФ.
Збройні сили Білорусі додатково розгортають комплекси радіоелектронної боротьби у прикордонних з нашою державою районах.
А на Сіверському напрямку РФ продовжує утримувати окремі підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей.
За даними Генштабу, противник активно залучає авіацію для контролю північно-західної частини акваторії Чорного моря.
Окрім того, зберігається загроза ударів по території України з Чорного моря, де країна-агресор утримує шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр.
Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 159-й день.
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