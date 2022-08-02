Август, 02 в 19:27

В скором времени ВСУ получат 10 комплектов с квадрокоптерами DJI Matrice 300 RTK.

Об этом сообщил волонтер Сергей Притула. Сумма контракта составила €175 810.

Отметим, что в Украине сейчас один дрон стоит около €26 тыс.

Сейчас смотрят

Перед отправкой на фронт все DJI Matrice 300 RTK пройдут процесс перепрошивки. Специалисты изменят программное обеспечение, чтобы российские военные не могли с помощью DJI Aeroscope отследить запуск квадрокоптера.

Факты ICTV подготовили информацию о том, что такое дрон DJI Matrice 300 и какие его характеристики.

Дрон Matrice 300 RTK – это беспилотник, производимый китайской компанией DJI. Они позиционируются на рынке как коммерческие промышленные БПЛА.

Характеристики Matrice 300 RTK

В воздухе этот БПЛА может провести чуть менее часа в одном заряде — 55 мин.

Максимальная высота – 7 тыс. м. Аппарат оснащен ШИ-функционалом, системой обнаружения и позиционирования. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

За передачу данных отвечает разработка OcuSync Enterprise. Дальность передачи данных составляет максимум 15 км, максимальное расширение видео при этом составляет 1080p.

С помехами можно справиться, переключаясь на разные частоты в диапазоне 2,4-5,8 ГГц, а о безопасности информации “заботится” алгоритм шифрования AES-256.

Кроме того, квадрокоптер имеет систему позиционирования в шести направлениях и избегание препятствий. Корпус дрона защищен от воды по стандарту IP45.

Источник: DJI

Фото: DJI