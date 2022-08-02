Серпень, 02 в 19:27

Незабаром ЗСУ отримають 10 комплектів із квадрокоптерами DJI Matrice 300 RTK.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула. Сума контракту склала €175 810.

Зазначимо, що в Україні зараз один дрон коштує майже €26 тис.

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Перед відправкою на фронт усі DJI Matrice 300 RTK пройдуть процес перепрошивки. Фахівці змінять програмне забезпечення, щоб російські військові не могли за допомогою DJI Aeroscope відстежити запуск квадрокоптера.

Факти ICTV підготували інформацію про те, що таке дрон DJI Matrice 300 та які його характеристики.

Дрон Matrice 300 RTK – це безпілотник, який виробляє китайська компанія DJI. Вони позиціонуються на ринку, як комерційні промислові БПЛА.

Характеристики Matrice 300 RTK

У повітрі цей БПЛА може провести трохи менш як годину на одному заряді — 55 хв.

Максимальна висота — 7000 м. Апарат оснащений ШІ-функціоналом, системою виявлення та позиціонування. Вони можуть записувати високоякісні відео, фокусуватися на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.

За передачу даних відповідає технологія OcuSync Enterprise. Дальність передачі даних становить максимум 15 км, максимальне розширення відео при цьому становить 1080p.

З перешкодами можна впоратися, переключаючись на різні частоти в діапазоні 2,4 — 5,8 ГГц, а про безпеку інформації “подбає” алгоритм шифрування AES-256.

Крім того, квадрокоптер має систему позиціонування в шести напрямках та уникнення перешкод. Корпус дрона захищений від води за стандартом IP45.

Джерело: DJI

Фото: DJI