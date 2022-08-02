Евро снова подорожал, доллар — без изменений: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos
За данными Нацбанку, курс евро вырос на 8 копеек и сейчас составляет 37,41 грн. Стоимость доллара осталась без изменений — 36,56 грн.
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,6
|41,1
|Доллар
|39,4
|39,95
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,85
|41,00
|Доллар
|
39,65
|39,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,3
|37,59
|Доллар
|36,57
|36,87
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|41,20
|Доллар
|39,70
|40,70
Курс валют в Укрсиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|37,42
|38,45
|Доллар
|36,57
|37,57
В обменниках доллар покупают за 40,20 грн, в продают по 40,50 грн. Евро в обменниках стоит 41,37 грн, продают же его за 40,50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк