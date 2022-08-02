Август, 02 в 10:50

За данными Нацбанку, курс евро вырос на 8 копеек и сейчас составляет 37,41 грн. Стоимость доллара осталась без изменений — 36,56 грн.

Курс валют в Приватбанке:

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Валюта покупка продажа Евро 39,6 41,1 Доллар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,85 41,00 Доллар 39,65 39,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,3 37,59 Доллар 36,57 36,87

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,00 41,20 Доллар 39,70 40,70

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 37,42 38,45 Доллар 36,57 37,57

В обменниках доллар покупают за 40,20 грн, в продают по 40,50 грн. Евро в обменниках стоит 41,37 грн, продают же его за 40,50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк