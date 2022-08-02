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Факты / Украина

Евро снова подорожал, доллар — без изменений: курс валют в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Евро снова подорожал, доллар — без изменений: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos

За данными Нацбанку, курс евро вырос на 8 копеек и сейчас составляет 37,41 грн. Стоимость доллара осталась без изменений — 36,56 грн.

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта покупка продажа
Евро 39,6 41,1
Доллар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,85 41,00
Доллар
39,65
 39,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,3 37,59
Доллар 36,57 36,87

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 41,20
Доллар 39,70 40,70

Курс валют в Укрсиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 37,42 38,45
Доллар 36,57 37,57

В обменниках доллар покупают за 40,20 грн, в продают по 40,50 грн. Евро в обменниках стоит 41,37 грн, продают же его за 40,50 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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