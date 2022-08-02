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Факти / Україна

Євро знову здорожчало, долар – без змін: курс валют в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Євро знову здорожчало, долар – без змін: курс валют в Україні
Фото: Depositphotos

За даними Нацбанку, курс євро зріс на 8 копійок і зараз становить 37,41 грн. Вартість долар залишилася без змін – 36,56 грн.

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 39,6 41,1
Долар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,85 41,00
Долар
39,65
 39,95

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,3 37,59
Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 41,20
Долар 39,70 40,70

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,42 38,45
Долар 36,57 37,57

В обмінниках долар купують за 40,20 грн, продають по 40,50 грн. Євро в обмінниках коштує 41,37 грн, продають його за 40,50 грн.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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