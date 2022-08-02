Євро знову здорожчало, долар – без змін: курс валют в Україні
Фото: Depositphotos
За даними Нацбанку, курс євро зріс на 8 копійок і зараз становить 37,41 грн. Вартість долар залишилася без змін – 36,56 грн.
Курс валют у Приватбанку:
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|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,6
|41,1
|Долар
|39,4
|39,95
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,85
|41,00
|Долар
|
39,65
|39,95
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,3
|37,59
|Долар
|36,57
|36,87
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|41,20
|Долар
|39,70
|40,70
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,42
|38,45
|Долар
|36,57
|37,57
В обмінниках долар купують за 40,20 грн, продають по 40,50 грн. Євро в обмінниках коштує 41,37 грн, продають його за 40,50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк