Серпень, 02 в 10:50

За даними Нацбанку, курс євро зріс на 8 копійок і зараз становить 37,41 грн. Вартість долар залишилася без змін – 36,56 грн.

Курс валют у Приватбанку:

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Валюта купівля продаж Євро 39,6 41,1 Долар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,85 41,00 Долар 39,65 39,95

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,3 37,59 Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,00 41,20 Долар 39,70 40,70

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,42 38,45 Долар 36,57 37,57

В обмінниках долар купують за 40,20 грн, продають по 40,50 грн. Євро в обмінниках коштує 41,37 грн, продають його за 40,50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк