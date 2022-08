Серпень, 03 в 12:31

Українці, які постраждали від дій російських окупантів, можуть звернутися до Європейського суду з прав людини та отримати компенсацію.

Координаторка юридичної роботи в We are from Ukraine Олександра Стешенко розповіла, що найчастіше громадяни позиваються через зруйноване житло. Натомість звернень, які стосуються зґвалтувань, вбивств чи катувань, значно менше.

– Чим більше людина травмована, тим менше вона схильна шукати якийсь вихід. Люди соромляться, коли мова йде про загибель близької людини. Соромляться, що хтось може подумати, що вони хочуть начебто “продати” близьку людину, отримавши компенсацію. Але це компенсація за рахунок РФ, то чому б цим не скористатися, – розповіла Стешенко.

Юристка розповіла, що для оформлення звернення до Європейського суду, в українців є чотири місяці від моменту скоєння злочину росіянами.

– Суд дає чотири місяці на роздуми, підготовку скарги, збір доказів. Це насправді дуже мало. Треба швидко думати. Для того, щоб юрист не поспішав і міг спокійно зібрати докази – йому комфортно працювати в межах двох місяців. Ми, звісно, беремося, якщо фізично встигаємо. Але є випадки, коли ми змушені відмовитися, бо люди звертаються запізно, – сказала Стешенко.

Жодних перепон для доступу до Європейського суду немає, українці можуть оформити скаргу для отримання компенсації абсолютно безкоштовно.

Проте не варто очікувати на швидку реакцію суду, оскільки вони можуть розглядати скарги роками.

– Потрібно вчасно подати заявку і відпустити ситуацію, оскільки суд розглядає такі скарги дуже довго – роками. Але компенсація ніколи не завадить навіть через кілька років. Суд визначає розмір компенсації, виходячи з переконання, яке отримує від заявника, від розміру зазнаної шкоди, обставин справи та порушень, які були знайдені, – розповіла Олександра.

За словами юристки, найбільше заявок на оформлення скарг до ЄСПЛ вони отримують з Київської, Харківської, Херсонської областей. Останнім часом посипалися заявки з Маріуполя.