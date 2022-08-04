Август, 04 в 6:31

Российская армия после захода Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию оккупированного Крыма может нанести по полуострову ракетные удары.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что российской пехоты на полуострове нет – это транзитная зона. Все, что идет из России через Крымский мост, сразу попадает в Украину.

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На полуострове у оккупантов развернуты военные госпитали, ремонтные батальоны. Также есть войска береговой охраны и подразделения Черноморского флота РФ, а еще система ПВО.

По прогнозу Олега Жданова, россияне в таком случае будут сопротивляться нашим вооруженным силам и при возможности будут дистанционно влиять на полуостров.

— Они не будут учитывать, что там те же граждане, которым они раздали российские паспорта. Путин же сказал – не считать потери среди гражданского населения, главное – выполнить военную и политическую задачу. Поэтому если мы будем наступать на Крымском полуострове, очень вероятно, что Вооруженные силы России будут наносить огневые удары по территории Крыма, — подчеркнул Жданов.

Кроме того, Украина сможет использовать российские системы ПВО, если их захватит в Крыму.