У российских военных развивается синдром HIMARS — военный эксперт

Август, 05 в 14:15

РСЗО HIMARS очень сильно усложняют логистику противника. На тех направлениях, где Украина их применяет, передний край врага ощущает большие проблемы с обеспечением топливом, боеприпасами, продовольствием, и сложности с поставками техники.

Об этом в интервью на телеканале FREEДОМ заявил военный эксперт Олег Жданов.

— У россиян создался синдром HIMARS, как только начинается обстрел. С тем же эшелоном, который ушел в Крым, в качестве примера, когда начался обстрел, они просто разбежались, бросили эшелон, технику. Понимают, что высокоточные удары не промахнутся, а попадут именно в цель.

Кроме того, России очень важно вернуть психологическое равновесие личного состава своих частей, поэтому все чаще кремлевские пропагандисты сообщают, что HIMARS уничтожили и их не стоит бояться.

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— Мы победили в информационно-психологической операции, мы создали мем из слова HIMARS. М270 в два раза мощнее, хотя при тех же тактико-технических характеристиках. Но мы из слова HIMARS создали такой мем, который вызывает дрожь в руках российского солдата, — говорит эксперт.

Также он сообщил, что количество в 100 HIMARS могло бы кардинально поменять ситуацию на фронте. Тогда Украина могла бы создать несколько ударных групп реактивной артиллерии, которые бы меняли в ближайшей глубине обороны противника ситуацию, связанную с логистикой.