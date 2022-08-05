У російських військових розвивається синдром HIMARS – військовий експерт
РСЗВ HIMARS дуже ускладнюють логістику росіян. На тих напрямках, де Україна їх застосовує, передній край ворога відчуває великі проблеми із забезпеченням паливом, боєприпасами, продовольством, та складнощі з постачанням техніки.
Про це в інтерв’ю на телеканалі FREEДІМ заявив військовий експерт Олег Жданов.
– У росіян створився синдром HIMARS, як тільки починається обстріл. З тим же ешелоном, який пішов у Крим, як приклад, коли почався обстріл, вони просто розбіглися, кинули ешелон, техніку. Розуміють, що високоточні удари не промахнуться, а потраплять саме в ціль, – зазначає експерт.
Крім того, Росії дуже важливо повернути психологічну рівновагу особового складу своїх частин, тому дедалі частіше кремлівські пропагандисти повідомляють, що російські солдати знищили HIMARS та їх не варто боятися.
– Ми перемогли в інформаційно-психологічній операції, ми створили мем зі слова HIMARS. М270 вдвічі потужніший, хоча за тих же тактико-технічних характеристик. Але ми зі слова HIMARS створили такий мем, який викликає тремтіння в руках російського солдата, – каже експерт.
Також він повідомив, що кількість у 100 HIMARS могла б кардинально змінити ситуацію на фронті. Тоді Україна могла б створити кілька ударних груп реактивної артилерії, які змінювали б у найближчій глибині оборони противника ситуацію, пов’язану з логістикою.
– Але на сьогоднішній момент найоптимістичніше, що я чув, це в Конгресі США повідомляли, що можуть довезти кількість до 25-30 одиниць, – додав Жданов.