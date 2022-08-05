У російських військових розвивається синдром HIMARS – військовий експерт

Серпень, 05 в 14:15

РСЗВ HIMARS дуже ускладнюють логістику росіян. На тих напрямках, де Україна їх застосовує, передній край ворога відчуває великі проблеми із забезпеченням паливом, боєприпасами, продовольством, та складнощі з постачанням техніки.

Про це в інтерв’ю на телеканалі FREEДІМ заявив військовий експерт Олег Жданов.

– У росіян створився синдром HIMARS, як тільки починається обстріл. З тим же ешелоном, який пішов у Крим, як приклад, коли почався обстріл, вони просто розбіглися, кинули ешелон, техніку. Розуміють, що високоточні удари не промахнуться, а потраплять саме в ціль, – зазначає експерт.

Крім того, Росії дуже важливо повернути психологічну рівновагу особового складу своїх частин, тому дедалі частіше кремлівські пропагандисти повідомляють, що російські солдати знищили HIMARS та їх не варто боятися.

Зараз дивляться

– Ми перемогли в інформаційно-психологічній операції, ми створили мем зі слова HIMARS. М270 вдвічі потужніший, хоча за тих же тактико-технічних характеристик. Але ми зі слова HIMARS створили такий мем, який викликає тремтіння в руках російського солдата, – каже експерт.

Також він повідомив, що кількість у 100 HIMARS могла б кардинально змінити ситуацію на фронті. Тоді Україна могла б створити кілька ударних груп реактивної артилерії, які змінювали б у найближчій глибині оборони противника ситуацію, пов’язану з логістикою.